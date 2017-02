Say Yes To The Dress - of je nu trouwt of niet

Het is de wens van veel vrouwen: ongegeneerd trouwjurken passen, gewoon voor de lol. Het kan nu in een aantal bruidsmodezaken. Bij Yalisa's Bruidsmode in Apeldoorn staan de vrouwen in de rij.

De Vlaamse Toska Oudenaert (32) staat met haar drie vriendinnen in vol ornaat midden in de bruidsmodezaak. Vier dames in trouwjurk, inclusief sluiers, tiara's en hier en daar een kousenband onder de rok: het ziet eruit als één grote gezellige verkleedpartij. De vriendinnen zijn hier op Toska's initiatief. ,,Komende zomer ga ik trouwen. Omdat ik voor mijn bruiloft maar een beperkt budget heb, gaat mijn schoonmoeder mijn trouwjurk zelf maken. Prima, maar ik vond het zó jammer dat ik dan nooit mijn trouwjurkpasmoment zal hebben. Dat wilde ik niet overslaan."

Volledig scherm © Shody Carmeman Dus nu, op zaterdagmiddag, staat Toska hier bij Yalisa's Bruidsmode in Apeldoorn. De vriendinnen zijn de dag ervoor na het werk vanuit Oost-Vlaanderen gekomen. Ze slapen in een hotel en maken er een heel weekendje weg van. ,,Ik vind het zo tof! Ik zou hier wel de hele dag trouwkleedjes kunnen passen."

Ondertussen loopt eigenaresse Susanne Koopman (30) tussen de dames door om de jurken voorzichtig uit te trekken of juist een korset aan te snoeren. Het idee voor deze 'girls night out'-sessies ontstond twee jaar geleden. Koopman: ,,Ik sta regelmatig op trouwbeurzen en hoorde vaak van vrouwen: o, ik zou willen dat ik ook ging trouwen, dan mocht ik al die jurken eens aan."

Als je nu googelt op 'trouwjurken passen voor de lol', kom je uit bij de site van Koopman. Voor 25 euro per persoon kunnen groepen drie uur lang trouwjurken passen. Koopman ontvangt vier tot tien groepen per week. ,,Ik was de eerste, nu zijn er een paar andere zaken die het ook aanbieden. Het is wel een risicootje natuurlijk: jurken gaan stuk, ik moet ze laten stomen. Maar het is voor mij een groot succes. Ik zit tot aan mei in de weekends vol."

De dames maken er een sport van om in de drie uur zo veel mogelijk verschillende jurken aan te doen. Een sexy trouwjurk met korte voorkant of juist een Griekse-godinachtige jurk. Foto's maken is een belangrijk element. Per sessie krijgt de groep zo'n 300 tot 400 foto's opgestuurd. Een gekke groepsfoto, een foto dat Toska een trouwboeket over haar schouder gooit, nog een foto met de telefoon voor de mannen thuis. Tina is al getrouwd, maar haar man appt nu: Zullen we het nog eens overdoen?! Geschater en gelach alom.

Om 13.00 uur zit de tijd voor de Vlaamse vriendinnengroep erop. Als ze nog hun tassen aan het pakken zijn, komt er met veel rumoer een groep van dertien Volendamse dames binnen. Ze hebben een vriendinnenweekend en deze activiteit was, tot de binnenkomst zojuist, een verrassing voor de groep. Eén van hen slaat uitgelaten haar handen in haar gezicht. ,,Dit heb ik altijd al eens willen doen!" roept ze uit. Voordat ze los mogen, zijn er nog wat instructies. De jurken die ze aan gaan doen, zijn ook nog bedoeld voor de verkoop. Dus alle schoenen moeten uit en: vooral niet springen als je de jurk aan hebt. Koopman: ,,Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand eruit scheurt." Na twintig minuten zit iedereen in haar eerste jurk en kan er een groepsfoto worden gemaakt. Cindy Zwarthoed (31): ,,Ik ben getrouwd, dus ik heb al eens zo'n passessie gedaan, maar dit is véél leuker. Hier kun je eens een gekke jurk aantrekken die je normaal nooit uit het rek zou durven pakken."

Er zit een risicootje aan, maar het is een groot succes. Ik zit tot aan mei vol in de weekends Susanne Koopman