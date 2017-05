Schattig! Friese alpaca's nemen lekker badje ter verkoeling

Van Amerika tot China: Maar liefst 375.000 mensen bekeken het ruim 40 seconden durende filmpje op de facebookpagina van alpacafokkerij Alpacamundo. ,,Ik kan het niet geloven'', vertelt Annie van Dijk uit het Friese Surhuisterveen. ,,Nog nooit werden deze filmpjes zo vaak gedeeld, bekeken en geliked.''



Als het aan Van Dijk ligt, lopen er straks overal in Nederland alpaca's. De mini-lama's - oorspronkelijk uit Zuid-Amerika - zijn ont-zet-tend leuk, benadrukt ze enthousiast. ,,We waren eigenlijk op zoek naar mini-schapen om achter bij ons op het land te laten lopen. Van die wolletjes met beentjes als tandenstokers. Maar tijdens het surfen op het internet kwam ik terecht bij alpaca's. Daar had ik gek genoeg nog nooit van gehoord.''



Maar na een bezoekje aan een alpaca-farm in Groningen was Van Dijk helemaal om. ,,We zouden een uurtje gaan kijken, maar we zijn een hele dag gebleven. En we kwamen thuis met vier dieren'', lacht ze. En sindsdien is de alpaca-familie blijven doorgroeien.



Van Dijk en haar partner fokken sinds drie jaar ook met de wollige kuddedieren. ,,We zien pas sinds een half jaar dat mensen echte interesse in de beesten krijgen. Voorheen kenden veel mensen ze niet. Maar nu komen scholen langs: van lagere school tot studenten diergeneeskunde. Dat vinden we heel leuk want we vertellen graag over onze alpaca's.''