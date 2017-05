Scheidsrechter aangevallen bij voetbalwedstrijd, trainer: 'verhaal opgeblazen'

Het incident vond plaats voor de rust van het duel. RKJVV had een rode kaart gehad die volgens de trainer volledig terecht was. ,,Maar daarna trok hij nog een keer rood en geel tegen ons. Dat sloeg nergens op.''



Vervolgens ontstond er een opstootje op het veld. ,,Ik heb meteen geprobeerd mijn spelers te sussen en weg te houden, maar er glipt wel eens iemand door je vingers. Ik heb gezien hoe de scheidsrechter geduwd werd, maar hij is zeker niet geslagen.''



Enige tijd ging het verhaal dat de trainer zelf degene was die de scheidsrechter had aangevallen, maar dat verhaal lacht Zengin weg. ,,Ik ben al twee jaar met deze groep bezig en krijg juist complimenten dat ik ze zo goed in handen heb. Ik heb meteen de spelers gesust en meegenomen naar de kleedkamer. Ik kan het ook naar mezelf helemaal niet maken om iets te doen. Ik moet ook aan mijn trainerscarrière denken.''