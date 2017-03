Schietpartij in Steenbergen: twee gewonden, dader voortvluchtig

De politie zocht de hele ochtend naar de schutter en schakelde daarvoor ook een politiehelikopter in. Politiehonden zoeken eveneens mee naar de dader. Rond 11.15 uur meldde de politie dat het onduidelijk is of de schutter zich nog in de omgeving Steenbergen bevindt.



Volgens de politie is er nog veel onduidelijk over de schietpartij die rond 9.00 uur plaatsvond. Twee gewonden zijn per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Een arrestatieteam is aanwezig bij het woonwagenkamp.