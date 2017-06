Schipholstress: Vijf tips om sneller te reizen

Wanneer zijn die ellenlange rijen op Schiphol eigenlijk ontstaan? Inderdaad, toen luchtvaartmaatschappijen besloten om geld te vragen voor koffers. Sindsdien reizen we het liefst met een rolkoffertje volgestouwd tot de laatste millimeter. We slepen het loodzware ding overal mee naar toe en pakken hem in en uit bij de bagagecheck. Precies, dat is waar de rijen ontstaan. In de meivakantie was het zelfs zo druk, dat een aantal passagiers hun vlucht misten.



Vliegveld Schiphol is nu met een tegenbeweging gekomen: Mensen die eerst hun koffer inchecken en daarna met een tasje, rugzakje of buikbuideltje reizen, krijgen voorrang.



Voorbereiding is alles!

AD-reisjournalist Hans Avontuur is blij dat Schiphol bezig is met het oplossen van de wachtrijen. Hij is voor zijn werk veel op de Amsterdamse luchthaven te vinden en voordat hij op pad gaat, regelt hij thuis al zoveel als mogelijk. ,,Het moet tegenwoordig ook vaak, maar thuis via internet inchecken is al een eerste stap. Het scheelt je in ieder geval één rij.''



Avontuur reist zelf het liefst met de trein naar de nationale luchthaven. ,,Je stapt midden op Schiphol uit en je hoeft je niet te bekommeren over parkeren. Heerlijk.'' Kijk thuis al in welke terminal je moet zijn. ,,Het bespaart dwalen en tijdverlies.''



Slim inpakken!

Daarnaast is het bovendien praktisch als je je koffer zo slim mogelijk inpakt. Avontuur: ,,Neem alleen het hoognodige mee in de handbagage, dan hoef je maar weinig te laten zien bij de bagagecheck en ben je snel het vliegtuig in en uit.'' Een grote koffer moet je wel ter plekke inchecken, maar het scheelt een heleboel gesleep, geduw en gedoe op weg naar de gate. Goed, je moet bij aankomst even tien minuten bij de bagageband staan, maar je reist ontegenzeglijk een stuk minder stressvol.



Neem je toch een rolkoffertje mee die door de bagagecheck moet? ,,Doe toiletspullen die mee aan boord gaan dan thuis alvast in een doorzichtig zakje.'' Schaartjes, vijlen en mesjes laat je óf thuis óf pak je in de koffer die meegaat in de buik van het vliegtuig. Avontuur: ,,Alles dat straks uit je tas moet bij de security leg je bovenop in je rolkoffer of tas. Denk aan laptops en andere elektronica, die moeten er altijd uit.'' Ook opladers moeten in een bak.