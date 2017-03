Scholen laten zich niet afschrikken door terreur Londen

Rotterdam

Veel scholen die nog uitstapjes hebben gepland naar Londen, laten zich niet afschrikken door de aanslag van woensdag. Bij grote reisspecialisten in schoolreisjes zijn nog nauwelijks annuleringen binnen gekomen.

Bij UK specialist voor School Trips Senlac is er één vraag binnen gekomen van een school die informeerde wat nu wijs is om te doen. Bij Europa Speciaal Reizen heeft geen enkele school zich gemeld. Volgens eigenaar Michiel Roelse van Senlac is het moeilijk een advies te geven aan schoolbesturen. Maar zelf blijft het bedrijf reizen aanbieden zolang Buitenlandse Zaken geen negatief reisadvies geeft. ,,En dat is er niet. Dus vinden wij dat de reizen zoveel mogelijk door moeten kunnen gaan. Terreurdreiging wordt nu eenmaal niet meer of minder na een gepleegde aanslag. Al begrijp ik heel goed dat schoolbesturen andere afwegingen maken, bijvoorbeeld als er veel ouders zijn die zich er niet prettig bij voelen.’’

Scholen die nog in Londen zijn reageren heel wisselend op de aanslag. Zeventig leerlingen van de Rooi Pannen in Eindhoven blijven gewoon in Londen, besloot het bestuur na overleg van met de ouders. De leerlingen waren op het moment van de aanslag aan de andere kant van de stad en kregen in eerste instantie niets mee van de chaos. De leerlingen komen gewoon vrijdag terug.

Scholieren van het Mollerlyceum uit Bergen op Zoom komen vanmiddag al wel terug, omdat meerdere leerlingen daar ooggetuige waren van de aanslag.

Het Newman College in Breda zou vanmorgen vroeg vertrekken, maar woensdagavond is besloten om die reis af te lassen. Volgens rector Raymond van Velthoven was gister aan het eind van de middag nog zoveel onduidelijk over de precieze omvang van de aanslag dat de school geen enkel risico wilde lopen. Bekeken wordt nu of de reis later dit jaar alsnog kan worden ingehaald. ,,Met de informatie die we op dat moment hadden konden we niet anders. Maar het is zeker niet zo dat we nu helemaal niet meer naar Londen gaan,’’ zegt Van Velthoven.

Leerling Andy van Sundert (15) baalde in eerste instantie flink van het besluit, maar heeft er nu wel begrip voor. ,,Ik had me er erg op verheugd, maar het is wel terecht dat we niet gaan. We zaten anders wel erg dicht bij de plek waar het is gebeurd.’’