Geen diploma voor scholiere (18) ondanks rechtszaak

Tweede boekenpakket voor scholieren: dé oplossing of pubergeneuzel?

14:07 Is het dé oplossing voor kinderen van gescheiden ouders? Of is het aanstelleritis van brugpiepers die niet willen sjouwen? Bij boekenhuis Van Dijk zien ze in ieder geval de aanmeldingen voor hun nieuwe, commerciële aanbieding het ‘Tweede Boekenpakket’ binnenstromen.