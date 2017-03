Scholieren smeden megaketting voor feest rond Michiel de Ruyter

Tot de aanwezigen in Chatham zal ook een kleine delegatie van de Vakschool behoren, inclusief de winnende leerling met de fraaiste ketting. De concurrentie voor die hoofdprijs is niet mals, want voor het aaneenrijgen van de ketting zijn 280 scholieren in 14 groepen van 20 aan de slag gegaan. De uitdaging gold niet alleen voor de goudsmeden in opleiding; ook de juweliers en uurwerkmakers mochten hun proeve van bekwaamheid tonen.



Vermeulen: ,,Het maken van de ketting is een individuele opdracht. IJzer, kurk, hout; het maakt ons niet uit. Uiteindelijk wordt deze in april in z'n geheel aan de University of Creative Arts in Rochester overhandigd. Daar smeden de Engelsen hun deel van de ketting aan de Schoonhovense inzending. Dat is een behoorlijke klus.''



Bij het ontwerp van dit bijzondere werkstuk hoorde ook enig vermaak. Zo waren er tijdens de projectweek lezingen en workshops. Verder stonden optredens van twee zeemanskoren, een Sailor Tour en een catwalk op het programma. Ook nazaat Frits de Ruyter, een telg van de twaalfde generatie, was van de partij.



Diverse vakscholieren kwam Michiel de Ruyter wel bekend voor, maar de 'Tocht naar Chat­ham' zei hen niets. Liever toonden zij hun ambachtelijke vaardigheden. Vooral voor de studenten uurwerktechniek betekende dat een omschakeling.



Fantasie

Normaal gesproken peuteren Willemijn Migchelsen en Racella Wingelaar met een pincet en tangetjes in de aangeboden klokjes en horloges. Nu moest een beroep worden gedaan op hun fantasie. ,,Het draait uiteindelijk om creativiteit. De goudsmeden ontwerpen vaker sieraden, maar wij zijn nauwkeuriger'', zegt Migchelsen.



Ook de hypermoderne 3D-printer komt er aan te pas. In het ICT-lokaal staren Joost Bosman en Max Vlemmix aandachtig naar hun computerscherm. Hun ketting wordt van was en kunststof vervaardigd. ,,Zo'n opdracht is niet anders dan anders'', zegt Joost. ,,Maar tegelijk aan eenzelfde product werken doen we zelden.''



Uit de kantine klinkt gezang. Het Schoonhovense zeemanskoor 'Recht zo die gaat' verbeeldt met liederen treffend de reis over de Noordzee die Michiel de Ruyter ondernam. Ruim honderd vakscholieren deinen in de pauze vrolijk mee, zoals 350 jaar geleden de schepen van de Republiek door de hoge golven naar Chatham voeren om de vijand een historische les te leren.