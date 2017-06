SGP'er betrapt 'inbreker' in Tweede Kamer

Het Rotterdamse SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf trad vanmiddag even op als agent, toen hij een ‘inbreker’ in de kraag vatte op het toilet in het Tweede Kamergebouw. ,,Ik ben wel iemand van het initiatief.”

De man gedroeg zich verdacht door in allerlei vertrekken te kijken, vertelt een SGP-woordvoerder vandaag. Dijkgraaf hield de vermeende inbreker aan en hield hem tegen tot de beveiliging het overnam.



Verdacht

Het was de secretaresse die vrijdagmiddag, rond het middaguur, als eerste een verdacht sujet opmerkte in de gangen van de SGP-fractie. Zonnebril, korte broek. Niet bepaald een betamelijke uitdossing voor in het parlement. Bovendien deed de man verdacht, loerde in elke kamer. Ze alarmeerde een fractiemedewerker, maar die kon hem niet meer vinden.

Kamerlid Elbert Dijkgraaf liet het er niet bij zitten. ,,Heb je wel in de zaal achterin gekeken”, vroeg Dijkgraaf aan zijn collega. In die zaal, op het eind van de gang waar de SGP-fractie huist, vergadert de SP-fractie iedere dinsdag. De zaal was leeg, net als de uitbouw waarin iemand zou kunnen verschuilen. Dijkgraaf dacht na, waar kan hij dan zitten? Daarop kon hij maar één antwoord bedenken: de wc.

,,Ik trok de deur open en daar zat hij. ‘Wat doe je hier?’, vroeg Dijkgraaf. Daar kwam geen antwoord op. ,,‘Dan arresteer ik je maar’ en ik greep zijn hand.” Toen kwam de inbreker plots met een papiertje op de proppen, waarop stond dat hij een acteur was die was ingeschakeld door de politie. Maar dat vertrouwde Dijkgraaf ook niet helemaal. ,,Dat zou ook een gouden tip zijn voor inbrekers: neem een papiertje mee dat je geen inbreker bent en iedereen gelooft je”, grapt de SGP’er.

Beveiligingsdienst

De gebelde beveiligingsdienst was er binnen twee minuten. Ze waren al op zoek naar de man na een tip van de VVD. In de burelen van die partij hield de verdachte man zich eerst op. Dijkgraaf: ,,Kamerlid Barbara Visser had hem al aangesproken, maar hij weigerde te zeggen wat hij er deed. Samen met VVD’er Remco Dijkstra heeft ze toen de beveiligingsdienst ingeschakeld.” Die bevestigde uiteindelijk het verhaal van de nepinbreker: hij was ingeschakeld om de alertheid van de mensen in het Kamergebouw te testen.