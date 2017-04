Slachtoffer ontvoering mogelijk vast in Leiden

Advocaat homostel: Die tanden vielen er niet vanzelf uit

22:22 De advocaat van het mishandelde homostel uit Arnhem is niet onder de indruk van de beweringen van de twee van de zes verdachten. Zij stellen dat er geen betonschaar is gebruikt. Daarnaast zou of Jasper of Ronnie de eerste klap hebben uitgedeeld. ,,Dat zie je altijd in dit soort zaken. Verdachten die zeggen dat het niets met homoseksualiteit te maken heeft en dat de ander is begonnen'', aldus advocaat Sydney Smeets.