Slachtoffer 'wraakvader' had meer meisjes in het vizier

Volgens officier Geerte Burgers van het OM blijkt nu uit onderzoek dat Jack S. via internet met heel wat jonge meisjes contact legde. De 47-jarige S. deed zich dan voor als een leeftijdgenoot. Veel van die contacten bleven oppervlakkig maar met 'ongeveer een handvol' kinderen kregen die contacten wel een seksuele lading. Hij kreeg foto's van de meisjes die het OM als kinderporno betitelde. Een paar van de foto's deelde hij met andere meisjes, mogelijk om hen over te halen ook iets te sturen. Daardoor wordt hem bezit en verspreiding van kinderporno verweten.



Die zaken zet Burgers nu bij eerdere aanklachten. Die gaan vooral over zijn ex, van wiens dochtertje S. foto's op sekssites zette. De moeder kreeg een foto van het kind waarop de verdachte dreigende teksten en een kogelgat op haar voorhoofd had geplaatst.

Wraakvader

De man kwam in het nieuws toen Mario Haazen uit Helmond hem zwaar mishandelde. S. werd toen al gezocht door de politie, maar ook door Haazen met wiens dochter (14) de man een afspraak had gemaakt. Haazen had politie en pers verteld dat hij de man iets aan zou doen en dat gebeurde ook. Het OM wilde hem zes jaar in de cel maar de rechtbank vond een moordpoging niet bewezen en legde hem een celstraf van tien maanden en een boete op voor mishandeling. De zaak werd van begin af aan breed uitgemeten in de media. Zo begon zanger Dean Saunders een inzameling om de boete van Haazen te betalen.