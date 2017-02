Slachtoffers Ridderhof dagen ouders van Tristan

Een litteken van 30 centimeter op zijn buik herinnert Adem Aksoy nog elke dag aan dat moment in winkelcentrum Ridderhof, op 9 april 2011. Hij staat oog in oog met Tristan van der Vlis, de doorgedraaide twintiger met een wapenvergunning, die zijn magazijnen leegt op iedereen die hij ziet. Aksoy wordt in zijn buik geschoten en rent weg als Tristan moet herladen.



Adem Aksoy is één van de zeventien gewonden die het overleven. Tristan doodt zes mensen, voordat hij zichzelf door het hoofd schiet. Het is bijna zes jaar geleden, maar nog altijd wordt Aksoy over die gruweldag aangesproken. ,,Op bedrijfsfeestjes word je geïntroduceerd als 'die jongen van die schietpartij uit Alphen'. Mensen willen altijd een gesprekje met je. En elk jaar, in de aanloop naar 9 april, bellen de media weer. Ik zal er altijd mee geconfronteerd blijven.''



Aksoy is één van de dertien slachtoffers die via advocaat Lionel Lalji een bodemprocedure hebben aangespannen tegen de ouders van Van der Vlis. Ze vinden dat niet alleen Tristan iets valt te verwijten, maar dat ook anderen hadden moeten ingrijpen voordat de zichtbaar gekwelde man doordraaide.



Bloeddoorlopen

Voorlopige getuigenverhoren, voorafgaand aan het vorig jaar in stilte aangespannen proces, gaven een opmerkelijk beeld van Tristan. Op zijn werk in logistiek centrum Brookland praatte hij tegen de stellingen. Hij kwam met bloeddoorlopen ogen op het werk, liet zijn broek zakken voor beveiligingscamera's, sneed verpakkingen stuk.



De moeder van Tristan barstte in huilen uit tijdens een van die verhoren. Ze vertelde dat Tristan depressief was. Haar zoon probeerde met geesten van overledenen te praten, vooral met een in Afghanistan gesneuvelde militair. Ze sprak haar verwondering uit dat Tristan een wapenvergunning kreeg. Maar met dit scenario had ze nooit rekening gehouden.



Advocaat Lalji richt zijn juridische pijlen nu op nalatigheid van de ouders en hoopt zo hun verzekeraars aansprakelijk te kunnen stellen voor een schadevergoeding. Op 6 maart is er een rechtszitting. Aksoy: ,,Uit angst voor schadeclaims heeft iedereen de schuldvraag naar elkaar toegeschoven. Excuses zijn nooit gemaakt. Die wil ik, om het te kunnen afsluiten.''