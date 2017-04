Slimme fiscale routes van Toine Manders leiden naar rechter

Het Openbaar Ministerie meent echter dat Manders niet óp de grens opereerde, maar er overheen. Met zijn adviesbedrijf Haags Juristen Collectief zou hij zonder vergunning zijn opgetreden als trustkantoor. Trustkantoren beheren vennootschappen voor andere bedrijven en staan in Nederland verplicht onder strenge controle van De Nederlandse Bank (DNB).



Manders claimde echter niet onder die vergunningsplicht te vallen: ,,In Nederland hebben we slechts een representative office'', zei hij. ,,Alle trustactiviteiten verlopen via onze vestigingen in het buitenland.''



Schimmige trustkantoren waren De Nederlandse Bank al langer een doorn in het oog. Pas na een aanscherping van de wet in 2012 kon DNB echt ingrijpen. In een groot onderzoek werd ook het Haags Juristen Collectief onder de loep genomen. In 2013 deed DNB aangifte. Een jaar later werden Toine Manders en zijn zakenpartner Marc E. (46) gearresteerd. Manders bevond zich op dat moment op Cyprus.