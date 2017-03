Sofie (3) helpt bij het lammeren

In het filmpje, dat op de Facebook-pagina van de populaire website dumpert.nl staat, is te zien hoe de kleine Sofie een schaap helpt met de bevalling van een lammetje. Gekleed in een stoere bodywarmer trekt ze uit alle macht aan de pootjes van het lammetje, totdat het geboren wordt. Daarna aarzelt Sofie geen moment en steekt haar hele arm in het schaap om te zien 'of er nog iets zit'. Wanneer dat niet het geval blijkt, verklaart ze tegen haar vader: 'nou is ie leeg papa!'



Het filmpje maakt veel reacties los. Veel mensen vinden het schattig en geven reacties als: 'Vroeg geleerd, is oud gedaan. Als je op de boerderij opgroeit leer je dit soort dingen', en: 'Fantastisch, boerinnetje in spe!' Andere mensen zijn echter kritischer en vinden het niet verantwoord om zo'n klein meisje te laten helpen bij de bevalling van een schaap. 't Ziet er allemaal leuk uit, maar ik laat het m'n dochter van die leeftijd niet doen', zegt een andere kijker.