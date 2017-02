Softwarefout: geen melding vrijlating daders

Video Dol­fi­na­ri­um-ster Skinny (55) overleden na kort ziekbed

16:52 Dolfijn Skinny, die sinds 1968 woonde en optrad in het Dolfinarium in Harderwijk, is vandaag op 55-jarige leeftijd overleden. Het Dolfinarium besloot haar te laten inslapen. Haar toestand ging binnen enkele dagen zienderogen achteruit, nadat er een agressieve tumor was geconstateerd.