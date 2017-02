SP-wethouder scheldt 'vies' Kees van der Staaij-poppetje uit in Lubach-app

Een SP-wethouder uit Arnhem gaat op een nogal opmerkelijke manier tekeer op Twitter tegen een virtuele Kees van der Staaij. 'Keesie ik ben je God! Als ik je vergeet eten te geven, dan is dat Mijn wil! Eerst maar even inenten, viezerik! #kamergotchi', aldus de Arnhemse wethouder Gerrie Elfrink van de SP op Twitter.

Hij richt zijn Tweets richting het Kees van der Staaij-poppetje dat sinds zondagavond op zijn telefoon 'leeft' dankzij de app Kamergotchi. Een nieuw spel dat uit het brein van televisie-satiricus Arjen Lubach en zijn redactie is ontsproten. Spelers van Kamergotchi krijgen een ei dat ze open moeten schudden.

Quote Het is een grap, maar ook een serieuze boodschap. Ik ben faliekant tegen het vac­ci­na­tie­be­leid van de SGP Gerrie Elfrink (SP)

Wanneer het ei uitgekomen is, heeft de speler één van de zeventien lijsttrekkers als 'huisdier' op zijn telefoon. Om zo veel mogelijk punten te verzamelen, moet de lijsttrekker eten, aandacht en kennis krijgen. Het lijsttrekkerpoppetje speelt volgens Lubach ook in op actueel nieuws. De Kamergotchi is een afgeleide van het populaire spel Tamagotchi uit de jaren negentig.

Serieuze grap

Gerrie Elfrink kreeg Kees van der Staaij als Kamergotchi. Toen het poppetje in het spel om eten vroeg, plaatste Elfrink een aantal Tweets. Elfrink zelf zegt dat het humoristisch is bedoeld. ,,Het is een grap, maar ook een serieuze boodschap. Ik ben faliekant tegen het vaccinatiebeleid van de SGP’’, zegt Elfrink over de reacties op zijn tweets over het ‘Kamergotchi-poppetje van SGP-voorman Kees van der Staaij. ,,Hij moet nog heel veel leren. De evolutietheorie heb ik hem net bijgebracht en die begint ie net te snappen’’, zegt Elfrink.

De Arnhemse wethouder twitterde: ‘Keesie ik ben God! Als ik je vergeet eten te geven, dan is dat Mijn wil! Eerst maar even inenten, viezerik!’ Elfrink: ,,Dat laatste zei ik tegen de Kamergotchi. Je moet het ook niet te serieus nemen, het is humor. Dat begrijpt niet iedereen. Maar ik meen wat ik schrijf over inenten. Dat ziektes als polio, kinkhoest en mazelen weer terug keren is mede aan de SGP te danken. Zij willen niet dat kinderen ingeënt worden tegen allerlei besmettelijke ziektes.’’

Hij voegt er verder nog aan toe: ,,Dat kinderen in de Biblebelt het risico lopen dat ze ziektes krijgen, is tot daar aan toe. Maar met hun vaccinatiebeleid lopen ook andere kinderen de kans om ziek te worden.’’