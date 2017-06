Spion Raymond P. helpt bajesklanten aan tweede kans

Dat hij honderden gevoelige documenten doorspeelde aan Rusland wil hij nog steeds niet toegeven. Maar in de gevangenis is de spionerende ambtenaar van Buitenlandse Zaken Raymond Valentino P. wel een nieuwe weg ingeslagen. In een zelfgeschreven artikel in gedetineerdenkrant Bonjo gaat P. in op zijn arrestatie, zijn detentie en nieuwe werk. P. blijkt al een jaar actief als fondsenwerver voor stichting De Nieuwe Kans, dat jongvolwassenen met problemen helpt. Nu zijn contract afloopt, wil hij verder als life coach om gevangenen op het rechte pad te helpen.

Zijn arrestatie in 2012 was groot nieuws: diplomaat Raymond P. bleek de spil in een spionagethriller die zijn weerga niet kent. Via schimmige ontmoetingen in onder meer Sea World in Scheveningen speelde P., alias ‘agent BR’, jarenlang geheimen door aan de Russen.