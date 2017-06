Spoorloos zendt aflevering met Twentse zusjes mogelijk niet uit

Vanwege de ontvoering van Spoorloos-presentator Derk Bolt (62) en zijn cameraman weet de omroep niet of zij deze aflevering op 26 juni uitzendt. Dat zegt een woordvoerder van KRO/NCRV.

In 2007 werden Diana en Christina dankzij Spoorloos herenigd met hun familie in Colombia. Ze waren als 2- en 3-jarige door een familie in Twente geadopteerd. Het populaire programma zou volgende week met hen terugblikken, hoe het sindsdien met hen is gegaan. Waar zij nu wonen wordt niet bekend gemaakt.

Zoektocht

Bolt en zijn cameraman Eugenio Follender zijn zaterdag ontvoerd, vermoedelijk door de linkse guerrillabeweging ELN, het Nationaal Bevrijdingsleger. Dat gebeurde in de plaats El Tarra in de noordelijke deelstaat Norte de Santander, tegen de grens met Panama aan. De programmamakers waren daar op zoek de biologische moeder van een Nederlander die ter adoptie was afgestaan.

Bolt is zeer ervaren en heeft veel afleveringen in Colombia gemaakt. Colombia is een van de landen waar Derk Bolt het liefst komt, vertelde hij een paar jaar geleden in een interview. Ondanks dat hij daar al eens eerder in een hachelijke situatie kwam en onder schot werd gehouden. Dat overkwam hem trouwens ook al eens in Indonesië.

Radiostilte