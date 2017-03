Sprite wordt 'suikervrij' in Nederland

Nederland is het eerste land ter wereld waar de gewone Sprite uit de schappen wordt gehaald. Volgens de zegsvrouw is dat deels vanuit logistieke overwegingen, omdat Nederland een klein land is. Ook zou Nederland erg geïnteresseerd zijn in gezondheid.



De woordvoerster kon overigens niet zeggen of de aangepaste Sprite die gezoet wordt met aspartaam gezonder is. ,,We spreken niet over gezondheid als het gaat over frisdrank. Het gaat vooral over het drinken van iets lekkers en deze versie was volgens testen net zo lekker als het origineel."