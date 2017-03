Staatsloterij woest nadat Stichting Loterijverlies beslag legt op 121 miljoen

De Hoge Raad bepaalde eerder dat de Staatsloterij in de periode 2000 tot 2008 haar spelers heeft misleid en dat het aankoopbedrag van loten aan vele duizenden deelnemers moet worden vergoed. Volgens Loterijverlies weigert de Staatsloterij echter over de brug te komen.

Trekking gaat door

De Staatsloterij is woest over de beslaglegging. ,,Ferdy Roet is door de rechter inmiddels definitief geschorst als bestuurder van Stichting Loterijverlies vanwege financiële malversaties. Roet gaat nu door alsof er van een schorsing geen sprake is. De Staatsloterij zal de rechter verzoeken deze onnodige, niet onderbouwde en overdreven beslaglegging nietig te verklaren. Deze beslaglegging heeft geen enkel effect op de komende trekkingen, de trekking van vrijdag gaat dus ook gewoon door,'' staat in een reactie van de Staatsloterij.