Stampen voor Spaans? Nijmeegse onderzoekers vertellen je hoe

'Geen verband tussen medicijnen en busramp Sierre'

10:25 De Belgische huisarts Johan Wuyts, die antidepressiva voorschreef aan de chauffeur van de verongelukte schoolbus in Sierre in 2012, is ervan overtuigd dat het geen zelfmoord was. Hij ziet geen verband tussen de medicijnen en het ongeluk, verklaart hij tegenover het AD. Bij het ongeluk vielen 28 doden, waarvan 22 kinderen.