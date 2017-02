Steden vs. platteland

Steden groeien als kool, terwijl het platteland juist krimpt. Veel 'provincialen' voelen zich niet gehoord door de landelijke politiek. In de dorpsstraten gedijt het cynisme. Vandaag: deel 2 van het onderzoek 'Kiezen in stad en land', over scheidslijnen in Nederland.

Of ze nu op het veen in Zijp of aan de gracht in Delft wonen, de Nederlandse kiezers zitten op het eerste gezicht behoorlijk op één lijn. De nieuwe regering moet als eerste aan de slag met de zorg, vinden ze. Andere thema's die stedelingen én dorpsbewoners bezighouden: normen en waarden, immigratie en integratie en werkgelegenheid. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in samenwerking met het AD en de regionale kranten.

Maar wie langer kijkt, ziet toch dat er iets broeit in de provincies buiten de randstad, stelt onderzoeksleider Peter Kanne. Iets wat zich het best laat omschrijven als 'regionaal chagrijn'. ,,Er is wat verongelijktheid naar de Randstad toe en naar Amsterdam in het bijzonder. Dat chagrijn kunnen mensen niet kwijt in hun stemgedrag.''

Politici en media moeten het ontgelden. Zo vinden zes op de tien ondervraagden op het platteland dat de landelijke politiek niet begrijpt wat er in hun regio leeft. In Drenthe ligt dat percentage zelfs op 75 procent. In de Randstad is slechts 30 procent het met dat standpunt eens. Eenzelfde onbegrip voor hun regionale situatie ziet meer dan de helft van de Brabanders, Twentenaren en Zeeuwen terug in de landelijke media, tegenover 23 procent van de Randstedelingen.

De provinciale onvrede gaat verder: iets meer dan de helft zegt nog nooit een Tweede Kamerlid 'in het echt' te hebben gezien, tegenover 39 procent van de respondenten uit de Randstad. Twee derde vindt dat landelijke politici zich meer onder mensen in de provincie zouden moeten begeven. In Amsterdam en Utrecht is maar 40 procent die mening toegedaan. Verder meent 51 procent van de provincialen dat er te veel aandacht in de media is voor Amsterdam - waar overigens 47 procent van de Rotterdammers het mee eens is. In Amsterdam onderschrijft slechts 19 procent die opvatting.

Politiek cynisme

,,Het politieke cynisme is in de provincie en op het platteland beduidend groter dan in de Randstad en in de grote steden'', constateert Kanne. ,,Mensen geven ook veel vaker aan dat zij graag op een regionale kandidaat zouden stemmen, maar dat kan niet altijd. Hier wreekt zich ons evenredige kiesstelsel. Je kunt als Twentenaar bijvoorbeeld wel vinden dat Pieter Omtzigt jouw kandidaat is, maar dat kun je alleen kenbaar maken met een voorkeursstem. In een districtenstelsel bouw je een band op met een regionale kandidaat.''

En er zijn meer verschillen. In een grote stad als Amsterdam hechten kiezers meer waarde aan zaken als kunst, cultuur en duurzaamheid, terwijl in dorpen thema's als veiligheid en immigratie vaker de doorslag geven. ,,Maar Amsterdam is net zomin representatief voor Nederland als New York is voor de VS'', relativeert onderzoeksleider Peter Kanne dat verschil. In andere grote steden, zoals Rotterdam en Den Haag, vinden de kiezers dezelfde thema's grofweg even belangrijk als in de 'provincie'.

Er wordt bovendien anders gestemd op het platteland. Vooral in kleine dorpen heerst de PVV. In het onderzoek van I&O Research scoort de partij van Geert Wilders daar ruim boven het landelijk gemiddelde.

Het is ook in deze contreien dat de meeste mensen vinden dat moslims en andere minderheden zich volledig moeten aanpassen aan de Nederlandse manier van leven. Ter illustratie: op het Twentse platteland is 80 procent het daarmee eens, tegenover 45 procent van de Amsterdammers.

Ook de VVD en het CDA doen het relatief beter in dunbevolkt gebied. In de grote steden pakt juist GroenLinks de winst, met 12 procent op een landelijk gemiddelde van 8 procent. Ook D66 en de PvdA zijn hier relatief populair, vergeleken met het platteland.

Van een echte kloof tussen stad en platteland blijkt geen sprake. Eén op de vijf Nederlanders zegt die tegenstelling wel te herkennen, maar slechts 11 procent ergert zich eraan en maar 5 procent maakt zich er zorgen over. De tegenstelling 'Randstad versus provincie' wordt wat vaker herkend (28 procent), maar ook dan is de ergernis gering (18 procent) en men maakt men zich er bovendien niet veel zorgen over (7 procent).

Provincialen mogen misschien chagrijnig of cynisch zijn, dat betekent nog niet dat ze zich afkeren van de samenleving. Integendeel. Zorgen voor elkaar is buiten de Randstad nog doodgewoon en bijna één op de zes vindt het normaal om hulpbehoevende ouders in huis te nemen. Kanne: ,,De mensen in de provincie vinden zelf dat ze minstens zo'n goed leven hebben als de Randstedelingen. Minder stress en meer aandacht voor elkaar. Ze vinden alleen dat daar in Den Haag en Amsterdam te weinig oog voor is.''

De landelijke politiek begrijpt niet wat er buiten de Randstad speelt