'Steeds meer mensen melden discriminatie vanwege hun afkomst'

Dat concludeert het Mensenrechtencollege na vergelijking van de jaarcijfers over 2016 met die van 2015 en 2014. Daaruit blijkt dat zich vorig jaar 3.143 mensen meldden met vragen over discriminatie, bijna duizend meer dan in 2015 (2.148) en ruim 1.300 meer dan in 2014 (1.786). De meeste vragen gingen over ongelijke behandeling vanwege ras (595 of 26%), gevolgd door handicap/chronische ziekte (579 of 25%) en geslacht (505 of 22%). Deze categorieën stonden ook in de twee voorgaande jaren in de top-3 van meest gestelde vragen, zij het in andere volgorde.

Seksuele gerichtheid

In absolute aantallen vielen volgens het College vooral de vragen op over discriminatie op grond van seksuele gerichtheid: 63 in 2016, een verdubbeling vergeleken met 2015 (32) en fors meer dan in 2014 (26).

Het CvdRM kreeg vorig jaar ook meer verzoeken om te oordelen in een zaak over discriminatie: 463, een stijging van 41 vergeleken met 2015 maar evenveel als in 2014. De meeste verzoeken hadden betrekking op ongelijke behandeling vanwege handicap/chronische ziekte (90 of 20%), gevolgd door ras (89 of 19%) en geslacht (81 of 17%). De meeste verzoeken werden gedaan door natuurlijke personen (96%) met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar, voor het merendeel mannen (54%) en gingen over discriminatie op de arbeidsmarkt (48%). Vrouwen vroegen vaker een uitspraak over discriminatie op basis van hun geslacht.

Vaker ongegrond

Van die 463 verzoeken leidden 151 (34%) tot een uitspraak door het Mensenrechtencollege. Dat beoordeelde 131 verzoeken als kennelijk ongegrond, een stijging ten opzichte van 2015 (107) en 2014 (100). De meest voorkomende reden voor ongegrond verklaring was 'eenzijdig overheidshandelen', diensten waarover het College zich niet mag uitspreken omdat ze specifiek tot de taak van de overheid behoren. Zoals het verlenen van een paspoort of verblijfsvergunning of het verstrekken van subsidies of vergunningen. Van de verzoeken die wel gegrond waren, werd het merendeel gesloten (105), bijvoorbeeld omdat de klager niet reageerde op correspondentie van het CvdRM. De rest eindigde met een schikking (31) of intrekking (26). De percentages verschilden nauwelijks van die in 2015 en 2014.

Volledig scherm CvdRM-voorzitter Adriana van Dooijeweert kwam vorig jaar als nieuwkomer op de zevende plaats binnen in de Opzij Top 100 van meest invloedrijke vrouwen. © CvdRM Hoewel de uitspraken van het CvdRM juridisch niet bindend zijn, worden ze vaak wel opgevolgd. Van de bedrijven waartegen het CvdRM vorig jaar een oordeel uitsprak, nam 73 procent individuele maatregelen (aanbieden van excuses of schadevergoeding). Veel vaker koos een bedrijf een structurele aanpak om discriminatie voortaan te voorkomen.

Onbewust