Stellen omzeilen UMC Utrecht om ivf-behandeling

Het gaat om nieuwe patiënten van het Sint Antonius in Nieuwegein, Meander Medisch Centrum in Amersfoort, Diakonessenhuis in Utrecht en het Rijnstate in Arnhem die voor ivf en ICSI-trajecten afhankelijk zijn van het UMC-lab.

Het UMC-lab werkt nog altijd op halve kracht sinds in december bekend werd dat bij 26 stellen mogelijk zaad is verwisseld. Intussen liep de wachtlijst in Nieuwegein op tot wel 60 paren, meldt een woordvoerder van het Sint Antonius dat nu tijdelijk samenwerkt met het ivf-lab van de Isala Klinieken in Zwolle. ,,Paren kunnen daar wel snel terecht.''

Meer nabijgelegen klinieken hadden geen ruimte, aldus de woordvoerder. ,,De meeste afspraken vinden in het St. Antonius plaats, maar voor het verzamelen van de eitjes en terugplaatsing van de embryo moeten ze naar Zwolle. Dat is zeker niet ideaal, maar we kunnen nu wel een alternatief bieden aan stellen met een prangende kinderwens.'' Wie niet wil reizen, kan wachten op een afspraak in Utrecht.

Tandje erbij

Isala geeft aan de extra patiëntenstroom aan te kunnen door een tandje bij te zetten. ,,We kennen deze patiëntengroep goed en willen hen zo kort mogelijk laten wachten.'' Ook het Amersfoortse Meander Medisch Centrum wijkt met een wachtlijst van 25 paren uit naar Zwolle. Het Arnhemse Rijnstate werkt inmiddels tijdelijk samen met het Radboudumc in Nijmegen. Het Diakonessenhuis in Utrecht geeft stellen de optie bij het LUMC in Leiden een ivf/ICSI te ondergaan. Of stellen die bij het UMC Utrecht op de wachtlijst staan ook naar andere klinieken uitwijken, kan een woordvoerder niet zeggen. ,,Het staat patiënten vrij naar een ander ziekenhuis te gaan.''