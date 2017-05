Steviger enkelband in de maak om doorknippen te voorkomen

video 65 jaar Efteling: van sprookjesbos tot me­ga-at­trac­tie­park

17:29 De Efteling viert dit jaar zijn 65ste verjaardag. Met bijna vijf miljoen bezoekers per jaar is het park uitgegroeid tot het grootste attractiepark in de Benelux. Samen met Marwin van de Hoeve, die al achttien jaar de Efteling-fansite Vijf Zintuigen runt, zetten we de mijlpalen op een rijtje.