Stoppen met krabben: warmer maar natter weer op komst

Later deze week bereikt subtropische lucht ons land en dan stijgt het kwik snel. Weerplaza verwacht donderdag al maxima van 16 tot 20 graden. ,,Het warmere weer houdt in ieder geval tot maandag aan, maar ook daarna is er een grote kans dat de temperatuur hoog blijft. Het kan dinsdag of woensdag zelfs 23 graden worden in het zuidoosten van Nederland’’, aldus Lankamp.



Voorlopig is het nog geen tijd om de korte broeken en rokjes uit de kast te halen. Het warme weer gaat namelijk gepaard met een toenemende kans op buien en waarschijnlijk hier en daar een onweersbui. Donderdag later op de dag neemt de buiigheid vanuit het zuiden al toe en ook vrijdag, zaterdag en zondag worden er buien verwacht. ,,Het weekend kan ondanks de zachte temperatuur zeer wisselvallig verlopen. Je hebt je paraplu dan echt nodig.’’