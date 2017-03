Straaljager stort neer bij Turks-Syrische grens

Bruidegom bij vrij­ge­zel­len­avond én bij huwelijksdag de klos

10:59 Een bruidspaar heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag wel een heel vervelend einde van hun trouwdag meegemaakt. Tijdens een ritje in hun auto reden zij op een beweegbaar paaltje in de Visstraat in Den Bosch.