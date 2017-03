Studieschuld blijft elk jaar oplopen; nu al 17,9 miljard

14 jaar cel geëist voor doodslag en lijkverbranding Syriër

7 maart Een 29-jarige Syriër die in februari vorig jaar veroordeeld is tot elf jaar celstraf voor de moord op een man in het Brabantse dorpje Esch, moet mogelijk nog langer de gevangenis in. De advocaat-generaal eiste tijdens het hoger beroep in het Gerechtshof namelijk veertien jaar celstraf.