Supporter FC Den Bosch met de pet rond voor ballenjongen Jens

Mark de J. blijft strijden voor onschuld in moordzaak Koen Everink

9:47 Mark de J. staat 14 maanden na de moord op zakenman en miljonair Koen Everink vandaag terecht in Utrecht. De rechtszaak duurt vier dagen en is de finale van een juridische strijd tussen het Openbaar Ministerie dat zegt veel bewijs te hebben en oud-tenniscoach Mark de J. die zegt onschuldig te zijn en een andere lezing heeft over wat er 3 maart 2016 in Bilthoven is gebeurd.