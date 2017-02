'Taboe op doggybag neemt af'

Weggegooid

Uit een poll op AD.nl blijkt dat het merendeel van de bezoekers zonder gêne om een doggybag vraag (41 procent). Toch zegt 36 procent dat ze nooit eten overhouden, waardoor ze ook niets mee naar huis hoeven nemen. ,,Bij restaurant Happy Italy hoef je het niet eens zelf te vragen. De obers vragen daar standaard of je het overgebleven eten mee wil nemen en dan krijg je het mee in een super handige plastic bak", laat Lisa Burger via Facebook weten.



Anderen vinden dat er geen reden is om je te schamen. ,,Je hebt er toch voor betaald!", ,,Bij de Chinees krijg je altijd twee keer teveel, dus meenemen die boel" en ,,Alles wat overblijft wordt toch weggegooid, dus als het de moeite waard is wat er nog op je bord ligt, waarom niet?"



Toch zijn er ook lezers met andere ervaringen: ,,Dan vraag je erom en zeggen ze 'nee dat doen we niet want dan kunnen we de kwaliteit niet meer waarborgen'." Ria van Bennekom durft er wel om te vragen, maar doet het niet: ,,Opgewarmd is het nooit meer zo lekker."