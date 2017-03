Team Erdogan haalt ja-stemmers op met autobussen

Hüseyin Kizilgöz stond vorige week rustig folders uit te delen bij een moskee in Rotterdam, toen ineens een groep mannen op hem afkwam. ,,Eerst vroegen ze of ik toestemming had'', vertelt Kizilgöz, die campagne voert tegen de plannen van president Erdogan. ,,Toen ik zei dat ik die niet nodig had, omdat ik gewoon buiten stond, kreeg ik te horen dat ik weg moest wezen. Anders was ik in elkaar geslagen.''



Met tien gelijkgestemden vormt Kizilgöz het Platform Nee Zuid-Holland. Ze proberen Turkse Nederlanders te overtuigen volgende week 'nee' te stemmen tijdens het Turkse referendum van volgende week. Maar het valt niet mee. ,,Het is een ongelijke strijd'', zegt hij. ,,Het ja-kamp heeft een complete staat achter zich. Wij moeten het alleen doen.''