Tekenen als een pro? Dat kan voortaan met Google AutoDraw

Geen 8, maar 20 jaar cel voor moord op Tessa van Bokhorst

Riekelt van S. uit Urk moet twintig jaar de cel in. In hoger beroep is hij vandaag schuldig bevonden aan brandstichting en de moord op de destijds achttienjarige Tessa van Bokhorst in 2014, aldus het gerechtshof in Leeuwarden. Eerder hing Van S. 'slechts' acht jaar celstraf boven het hoofd wegens poging tot doodslag.