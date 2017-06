Tekort aan water dreigt door hitte: wees zuinig

Als u vandaag tóch besluit het zwembadje in uw achtertuin van vers water te voorzien, vul het dan niet tijdens de ochtend- en avonduren. En bedenk even wat u allemaal ook met dat water had kunnen doen.

Een (rond) zwembad van drie meter doorsnee en een meter hoog, bevat bijna 6.000 liter water. Daarvan kunt u bijvoorbeeld 10.000 stevige mokken koffie zetten, 4.300 keer uw handen wassen, 120 keer douchen en zeker 600 keer het toilet doorspoelen.

Waarom dat van belang is? Er dreigt door de aanhoudende hitte en droogte een tekort aan water. In Friesland is dat al het geval. Door de combinatie van economische groei en de intense hitte van deze week, moet waterbedrijf Vitens alle zeilen bijzetten om aan de vraag naar water te voldoen. De waterleverancier boekte deze week een record: meer dan 1,3 miljard liter water gebruikten we per dag met z'n allen in het Vitensgebied: ruwweg Overijssel, Gelderland, Friesland, Flevoland en Utrecht.

Nieuwe records

Vandaag wordt een spannende dag voor Vitens, vertelt woordvoerster Judith Zuijderhoudt. ,,Alle collega's zijn in de hoogste staat van paraatheid, want het ziet er naar uit dat het uitzonderlijk warm wordt. We stevenen af op nieuwe records. Het is al zo lang droog." De waterreservoirs zijn extra aangevuld. En het verbruik wordt elke seconde in de gaten gehouden.

Het bedrijf gaf twee dagen geleden een waarschuwing af: gebruik tijdens piekuren in de ochtend (tussen 6 en 9 uur) en avond (tussen 18 en 22 uur) zo min mogelijk water. ,,We zijn gewoontedieren en douchen het liefst op ongeveer hetzelfde tijdstip. Vergelijk het met de spits op de weg. Als je een ander moment kunt kiezen om te douchen, doe dat! Datzelfde geldt voor het vullen van zwembadjes en sproeien van de tuin. Vooral dat laatste kost veel water."

Toegejuicht

Water drinken wordt uiteraard niet afgeraden, maar juist toegejuicht. ,,Meer dan drie liter drink je toch niet op."

De oproep om alleen tijdens daluren badjes te vullen, lijkt te werken. Weliswaar werd er de afgelopen dagen zo'n 25 procent meer water per dag verbruikt en tijdens de piekuren zelfs 70 procent, het waterbedrijf had verwacht dat die percentages nog hoger zouden liggen. Een gevaar dat er straks helemaal geen water meer is, is er volgens Vitens niet. Zuijderhoudt: ,,Het blijft douchebaar, zoals wij dat zeggen."