Telefoongesprek over ditjes en datjes verijdelt zelfmoord

Kalmeren

,,De man werd, nadat hij een kennis had geïnformeerd over zijn voornemen, via een andere instantie met mij doorverbonden. Ik heb mezelf voorgesteld, waarop ook hij zich voorstelde. Het weten van elkaars naam helpt om een band te scheppen, wat heel belangrijk is in een situatie als deze.'' Kalmeren is het eerste dat medewerkers van de meldkamer in zo'n situatie proberen te doen. Terwijl hulpdiensten massaal uitrukten - politie, ambulance en brandweer snelden naar het Noordeinde - bleef de medewerkster met de man op het dak in gesprek. ,,Ik praat vooral over koetjes en kalfjes in zo'n situatie. Hiermee probeer ik iemand die in de war is uit zijn of haar negatieve flow te halen.''

Vertrouwen

Tijdens het gesprek, dat 1 uur en 50 minuten duurde, bleef het constant spannend of de man veilig naar beneden zou komen of dat hij toch zou springen. ,,Ik ben de hele tijd met hem aan de telefoon gebleven. Totdat hij na bijna twee uur naar beneden kwam. Ook tijdens zijn weg naar beneden bleven we in gesprek, dat wilde hij graag. Dan weet je dat het vertrouwen er is.''



Eenmaal beneden legde de man zijn telefoon op straat neer. ,,Ook op dat moment was ik nog aan de lijn. Vervolgens pakte een collega de telefoon op om te vertellen dat de man veilig was.''



Een belangrijke boodschap die de medewerkster van de meldkamer iedereen wil meegeven, is dat de politie er ook is om hulp te bieden wanneer dit nodig is. ,,Veel mensen denken dat de politie er is om mensen op te pakken. We vangen echt niet alleen maar boeven. We willen ook de hulp bieden die mensen in welke situatie dan ook kunnen gebruiken.''