Terreuralarm in Rotterdam: geen connectie met Barcelona

Rotterdam is gisteravond mogelijk ontsnapt aan een terreuraanslag. De politie hield in de buurt van de Maassilo in Rotterdam-Zuid een wit busje met Spaans kenteken aan waarin gasflessen lagen. De bestuurder is gearresteerd. ,,Hij wordt verhoord, het onderzoek is in volle gang’’, meldde de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb. De Spaanse politie had Rotterdam getipt over een mogelijk aanslag.

Er is geen relatie tussen het incident met het witte bestelbusje en de aanslagen in Spanje. Dat zegt een gerechtelijke bron tegen persbureau Reuters.

Onder dreiging van een terreurdaad lastte de politie eerder op de avond een concert af van de Californische band Allah-Las in de Maassilo. Agenten in kogelwerende vesten zetten vervolgens de omgeving van de Maassilo af. De band vertrok onder politiebegeleiding door de achteruitgang van het gebouw. Niet veel later trof de politie in de buurt van de Maassilo het Spaanse busje aan. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzocht het busje. Dat stond op de Mijnsherenlaan, op een steenworp afstand van de Maassilo. Agenten hadden het busje daar heen en weer zien rijden. Uit onderzoek moet nog blijken of er een verband is met de terreurdreiging die is geuit tegen een concert van de band Allah-Las in de Maassilo.

Meer details wilde Aboutaleb niet prijsgeven. Wel benadrukte hij dat het te vroeg is om een link te leggen met de aanslag in Barcelona van vorige week. ,,We moeten geen optelsom maken en gelijk conclusies trekken. Eerst zullen politie en justitie goed onderzoek moeten doen.”

De omgeving van zowel de Maassilo en de Mijnsherenlaan is inmiddels weer vrijgegeven. De hulpverleners zijn klaar, maar het onderzoek gaat uiteraard wel verder, meldt de politie.

Teleurstelling

De melding dat er mogelijk een aanslag zou worden gepleegd, kwam ruim voor aanvang (20.30 uur) van het optreden binnen. De afgelasting leidde niet tot paniek. Straten die dicht in de buurt van de Maassilo liggen bleven open voor het verkeer. Wel was de teleurstelling onder de fans van Allah-Las groot. Met een biertje in de hand aanschouwden zij het tafereel even verderop, waar de politie een enorm groot gebied rond het gebouw had afgezet.

,,Ik word hier wel echt pissig van’’, zei Daan. ,,Dat gezeik elke keer. En waarom? Deze band doet niemand kwaad. Ja, Allah is in hun naam verwerkt. Dat is de enige link die ik kan bedenken.’’ ,,Ja, want deze band pleit juist altijd voor vrede en heeft hippie-achtige teksten’’, vulde Milan hem aan.

De jonge Rotterdammers, die samen met vrienden Tymen en Casper naar de Maassilo waren gekomen, laten zich echter uit het veld slaan. ,,Als er hier volgende week opnieuw een concert is, ga ik gewoon weer’’, benadrukte Casper. ,,Ja, we moeten niet bang zijn en in een hoekje gaan zitten’’, is de mening van Tymen. ,,Niemand mag hier aan toegeven. Wij maken er maar het beste van en gaan nu naar een feestje bij iemand thuis.’’

'Onwerkelijk'

Aboutaleb, die aan het begin van de avond werd ingelicht, zei even later dat hij de beslissing van de organisatie en politie kan ‘billijken’. ,,We moeten als het om dit soort meldingen gaat, nooit risico’s nemen. Dan is het afgelasten van een dergelijk concert de enige juiste beslissing waarmee we het zekere voor het onzekere nemen.’’

Minke Weeda, directeur van organisator Rotown, dacht aanvankelijk dat zij in de maling werd genomen toen de melding om kwart voor 7 binnenkwam. ,,Het is toch een onwerkelijke situatie. Gelukkig was er op dat moment nog geen publiek in de zaal, die ging pas om half 8 open. Gelukkig bleven de aanwezigen kalm. De band was heel teleurgesteld maar had uiteraard wel begrip voor de beslissing het concert niet door te laten gaan.’’