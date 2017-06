'Terreurverdachte geen moslim of IS-aanhanger, maar verwarde gamer'

Volgens De Leon is zijn cliënt bedreven in het maken van zogeheten gamevideo’s. Zo maakt hij video’s van het razend populaire spel Grand Theft Auto, waarbij crimineel gedrag centraal staat. Daarnaast heeft de gamer de vrijheid om precies te doen wat hij/zij wil. De speler kan bijvoorbeeld stunts uitvoeren, op voetgangers of politiemannen schieten of over de stad vliegen.



De verdachte maakte video’s waarin IS een prominente rol speelde en plakte IS-vlaggen in de video's. Ook bewerkte hij zijn karakters zo dat zij bijvoorbeeld een lange donkere baard droegen. In diverse chatrooms kwam de Utrechter vervolgens in contact met allerlei types die door de AIVD in de gaten worden gehouden. ,,En zo is mijn cliënt ook in hun vizier terecht gekomen.”