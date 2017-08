Terreurverdachte Jimmy 'wilde terroristen ontmaskeren' via internet

De 22-jarige man uit Zevenbergen die vorige week werd opgepakt in verband met terreurdreiging in Rotterdam , heeft volgens zijn advocaat Karianne Bal geen enkel strafbaar feit gepleegd. Jimmy F. heeft volgens haar 'altijd goede bedoelingen' gehad.

Hij zegt dat hij terroristen wilde ontmaskeren via internet. ,,Ik ben ervan overtuigd dat hij zich aan geen enkel strafbaar feit schuldig heeft gemaakt.''



,,Hij dacht dat hij met een IS-sympathisant aan het praten was'', zegt Bal over het chatgesprek dat vermoedelijk tot zijn arrestatie heeft geleid. De man probeerde vaker achter informatie over terrorisme te komen. Zijn advocaat zegt dat hij in het verleden ook gegevens aan de autoriteiten heeft doorgegeven. Welke diensten dat waren, wilde ze nog niet vertellen. Ook wat F. precies heeft gezegd in zijn chats wil ze op dit moment niet kwijt.



Bal heeft er ,,veel moeite mee'' dat haar cliënt nog altijd vastzit. Justitie verdenkt F. formeel van ,,betrokkenheid bij terroristische misdrijven''. Volgens de advocaat is de rechter-commissaris ,,maar voor een heel klein deel'' in de verdenkingen meegegaan. ,,De rechter-commissaris heeft gezegd dat er geen verdenking bestaat van terrorisme. Het enige verwijt dat hij ziet is opruiing.''

Syria General

Volgens de Volkskrant is F. lid van de onlinegroep Syria General, die op meerdere plekken online actief is. Leden analyseren onder meer foto's van IS-strijders in Syrië om hun locatie te achterhalen. Dat schrijft de krant op basis van gesprekken met bronnen en chatconversaties die de krant inzag.

F. is volgens de krant ook lid van een subgroep van Syria General die poogt op internet in contact te komen met moslims die namens IS aanslagen willen plegen in Europa. In die groep, de Anti-Terreur Infiltratie Eenheid, bespreken de leden hoe ze informatie aan de terroristen kunnen ontlokken. Twee bronnen, die uit angst voor represailles van IS anoniem willen blijven, zeggen tegen de krant dat Jimmy F. geregeld sprak met inlichtingendienst AIVD. Volgens hen was de AIVD op de hoogte van de infiltratiepogingen.

Voorarrest

De Rotterdamse rechtbank maakte vandaag bekend dat F. twee weken langer in voorarrest blijft. Zoals gebruikelijk was de voorgeleiding niet openbaar. De rechtbank was vanavond niet bereikbaar voor een toelichting. Tot nog toe kon de advocaat in de media niet ingaan op de zaak, omdat de verdachte in beperkingen zat. De rechter-commissaris heeft die maatregel inmiddels opgeheven. Volgens Bal gebeurde dat op haar verzoek.

F. werd vorige week van zijn bed gelicht door een antiterreureenheid van de politie. Dat gebeurde nadat in Rotterdam een optreden van de band Allah-Las was afgelast uit vrees voor een aanslag. Volgens zijn advocaat belde F. voordat hij werd opgepakt zelf met de lokale politie, maar deed die niets. Ze spreekt van een ,,bizarre samenloop van omstandigheden''.

Een woordvoerster van het OM in Rotterdam wilde vanavond niet ingaan op de zaak. ,,Het onderzoek is nog in volle gang.''