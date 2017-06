Teruggekeerd Spoorloos-duo toont dankbaarheid op televisie

Spoorloos-presentator Derk Bolt en cameraman Eugenio Follender zijn weer in Nederland. Het duo, dat vorige week werd ontvoerd in Colombia, arriveerde vandaag aan het eind van de middag op Nederlandse bodem. Vanavond kondigen zij - in een video - zelf een nieuwe aflevering van Spoorloos. Ze laten weten 'dankbaar' te zijn voor de steun die ze van velen hebben ontvangen. Het duo is inmiddels weer in Nederland