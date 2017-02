Thuisbevalling uit de gratie

De meest recente cijfers, over 2015, zijn opvallend omdat Nederland lange tijd in internationaal opzicht het thuisbevallingsland bij uitstek was. In de jaren negentig schommelde het percentage thuisbevallingen nog rond de 35. En in de naoorlogse jaren was het met 80 procent zelfs dé manier van bevallen.



De afnemende populariteit valt volgens de NVOG, de koepel van gynaecologen, onder andere te verklaren uit de toenemende vraag naar pijnstilling. Voorzitter Jan van Lith: ,,Omdat die thuis niet toegediend kan worden, kiezen vrouwen vaker voor ziekenhuis of geboortecentrum.''



Vrouwen kiezen volgens hem ook minder vaak voor de thuisbevalling, omdat ze 'eerlijker' worden geïnformeerd. ,,Vroeger was de thuisbevalling het uitgangspunt. Nu krijgen vrouwen ook te horen dat het niet áltijd de goede keuze is. Dat de helft van de vrouwen uiteindelijk tóch in het ziekenhuis eindigt, bijvoorbeeld.''