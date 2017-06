Tien jaar iPhone: dááág wekker, TomTom en digitale camera

Tien jaar cel voor beschieten café Hilversum

15:01 Een dertigjarige man uit Polen moet tien jaar de cel in wegens poging tot moord op meerdere mensen. De man had op 5 september 2015 van buitenaf een vol café in Hilversum beschoten met een pistoolmitrailleur. Niemand raakte gewond, maar dat kwam vooral omdat de man bij het schieten uit balans raakte. De aanklager had veertien jaar cel geëist.