Toegelaten asielzoekers krijgen sneller een huis

De achterstand bij het huisvesten van asielzoekers is bijna ingelopen. In de eerste vijf maanden van dit jaar werd er voor ruim 16.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning woonruimte buiten een azc gevonden. Per 1 juli stopt het ‘voorrangsbeleid’.

,,Veel maatregelen in de woningbouw leveren nu pas resultaat op”, constateert Marco Florijn, oud-wethouder in Rotterdam en nu woordvoerder voor het (overheids)Platform Opnieuw Thuis, dat de huisvesting van statushouders moet aanjagen. In mei kregen 3.079 vluchtelingen woonruimte. Als de Nederlandse gemeenten in de maand juni voor 2.700 mensen onderdak vinden, is de achterstand volledig ingelopen.

Het huisvesten van asielzoekers leidde de afgelopen anderhalf jaar tot grote problemen. Op het moment dat een asielzoekers een verblijfsvergunning krijgt, hebben gemeenten de plicht woonruimte voor de zogenoemde statushouders te vinden buiten een asielzoekerscentrum. Elke gemeente krijgt daar een zogenoemde taakstelling voor. Door de grote instroom van vluchtelingen de afgelopen twee jaar lukte het nauwelijks meer woonruimte te vinden. Duizenden statushouders bleven daarom in azc’s wonen, waardoor er steeds meer opvangcentra geopend moesten worden.

Gezinnen

Quote We hebben nu meer behoefte aan gezinswoningen, daar is de Nederlandse woningmarkt beter op ingesteld Marco Florijn Dat de achterstand wordt ingelopen, komt ook door de samenstelling van de groep asielzoekers waarvoor woonruimte gevonden moet worden. Het grootste deel van de vluchtelingen dat nu naar Nederland komt, wordt gevormd door zogenoemde nareizigers: vrouwen en kinderen van wie de man en vader in de afgelopen twee jaar naar Nederland kwam. ,,Daardoor hebben we nu meer behoefte aan gezinswoningen, daar is de Nederlandse woningmarkt beter op ingesteld”, zegt Florijn.



De verschillen in het land zijn wel groot: provincies als Gelderland, Friesland en Drenthe lopen ver voor op de planning, Noord-Holland en Utrecht blijven ver achter. Dat komt onder meer omdat daar de druk op de woningmarkt het hoogst is.

Alleenstaanden

De afgelopen periode was vooral het vinden van woonruimte voor alleenstaanden een probleem; daar is in Nederland sowieso een tekort aan. In veel gemeenten zijn projecten gestart waarin meerdere statushouders woonruimte delen. Dat leidt soms tot protesten in de buurt, die niet zit te wachten op een concentratie van asielzoekers, óf tot bezwaar van de statushouders zelf die na een verblijf op een overvol azc op meer privacy had gehoopt. Ook is de wachttijd voor gezinshereniging sterk opgelopen, tot bijna een jaar. Florijn: ,, Die mannen zitten veelal in een tussenvoorziening, zoals kamerverhuur. Zolang hun gezin nog niet hier is, starten ze eigenlijk niet met hun leven in Nederland.”

Wachtlijsten

De huisvesting van duizenden asielzoekers leidde de afgelopen maanden tot meer druk op de woningmarkt en daarmee op de wachttijden voor andere woningzoekenden. De Tweede Kamer besloot daarom vorig jaar de voorrangspositie van statushouders bij het krijgen van een woning af te schaffen. Die regeling gaat per 1 juli van dit jaar in. De gevolgen daarvan zijn nog niet duidelijk. Florijn: ,,We werken aan manifest waarin we pleiten voor een flexibel segment in de woningmarkt dat beter mee kan bewegen met de vraag aan huisvesting. Op die manier zou je ook andere groepen woningzoekenden beter kunnen helpen.”

