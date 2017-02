'Toen ik GroenLinks zei was ik opeens een hoer'

Het prettige gesprek met twee jonge mannen over een metalconcert slaat volledig om als Lisa Westerveld (35) bekendmaakt als kandidaat-Kamerlid voor GroenLinks naar een politiek debat te zijn geweest. ,,Het was zó hypocriet", reageerde het Nijmeegse raadslid gisteravond. "Ze schelden op de wijze hoe onze vrouwen worden behandeld, en behandelen mij vervolgens op diezelfde wijze."



Westerveld heeft op de site van Joop.nl melding gemaakt van een 'vrij bijzondere' ontmoeting, vorige week, met twee PVV-stemmers ('dat zeiden ze zelf') in een treincoupé van Utrecht naar Nijmegen. De twee jonge mannen waren naar een concert van de Dropkick Murphys geweest. Als ze naar haar avond vragen en 'GroenLinks' horen, slaat de stemming radicaal om.



Volgens het relaas van Westerveld was 'een normaal gesprek onmogelijk'. ,,Want buitenlanders pakken onze huizen af en dat is de schuld van links. De foto van het kleine jongetje dat verdronk in de Middellandse Zee was in scène gezet om linkse partijen tot dienst te zijn.''