Toename schurft in Midden- en Noord Limburg

Meteorologische lente trapt af met onstuimig weer

8:52 Voor meteorologen begint vandaag officieel de lente, maar daar is weinig van te merken. Komende nacht wordt het zelfs onstuimig. ,,Tot storm komt het waarschijnlijk net niet, maar in Zeeland en Zuid-Holland zijn vanavond en morgenochtend wel zeer zware windstoten mogelijk tot 100 kilometer per uur”, aldus weerman Ben Lankamp van Weerplaza.