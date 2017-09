Toestand op Zandvoort gecrashte coureur nog kritiek

De Franse autocoureur die zaterdag een zware crash had op het Circuit Zandvoort ligt nog in in het ziekenhuis. ,,De coureur verblijft in een ziekenhuis in Amsterdam in kritieke toestand op de intensive care.''

Een wiel hier. Een wiel daar. En nog een as met wielen weer ergens anders. De rode racewagen uit 1970 waarin de Franse autocoureur David Ferrer de Historic Grand Prix reed, crashte in de laatste bocht van de eerste ronde volledig. De race waarin coureurs uitkomen in klassieke Formule 1 auto's is direct stilgelegd, nadat de Fransman de controle over het stuur verloor.

Vier ambulances en een traumahelikopter snelden naar de zogenaamde Arie Luyendijkbocht, waar het mis ging. De autocoureur werd op het circuit gereanimeerd en is overgebracht naar een ziekenhuis in Amsterdam voor verdere behandeling. ,,De situatie is ongewijzigd'', laat directielid van het Circuit Zandvoort Erik Weijers weten. ,,De coureur verblijft in een ziekenhuis in Amsterdam in kritieke toestand op de intensive care.''

Nadat de gewonde coureur is afgevoerd, is de baan weer rijklaar gemaakt. ,,Helemaal afgelasten was niet aan de orde'', aldus Weijers. Dat het circuit Zandvoort bij de huldigingsfoto kopt: ,,De zesde editie van de Historic Grand Prix Zandvoort had weer allerlei fraais te bieden. Wat was jouw hoogtepunt?'', schiet bij sommige ooggetuigen van de crash in het verkeerde keelgat.

Zo merkt Sjaak Ooijendijk uit Leiden op dat het altijd een fantastisch evenement is. ,,Maar als je zo'n megacrash ziet op de zaterdag, dan is dit een evenement met een zwart randje'', aldus Ooijendijk. ,,Vervolgens hoor of lees je niets meer hoe het met de coureur is, dat vind ik dan weer jammer.'' Enkele tienduizenden toeschouwers bezochten de driedaagse race van autoklassiekers.

De organisatie van de Historic Grand Prix zelf, de Master Historic Racing, die in Engeland zetelt, weigert ieder commentaar op de crash en geeft evenmin toelichting op de toestand van de Franse coureur Ferrer. ,,We geven geen commentaar hierop'', zo luidt de telefonische verklaring vanuit het Britse Milton Keynes.

Volgens Weijers betreft het geen bijzonder gevaarlijke bocht van het circuit. ,,Dit ongeluk had ook op een andere plek kunnen gebeuren.'' Of het er mee te maken heeft dat de coureur reed in een oudere wagen, uit 1970? ,,Er hebben dit weekend ook nog auto's van voor de oorlog gereden'', verklaart Weijers. ,,Maar auto's evolueren, dus dat is denk ik wel het geval.''