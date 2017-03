Topontwerper Iversen: Hakenkruisrel was 'vergezocht'

In zijn Amsterdamse atelier aan het IJ wijst Claes Iversen op een elegante wit-roze avondjurk. De japon is een van de blikvangers van zijn nieuwe, zeventien stukken tellende haute-couturecollectie die hij vandaag showt. ,,Het lijkt gewoon stof. Maar het ontwerp is opgebouwd uit talloze strookjes tule. Vier meisjes zijn drie weken bezig geweest met knippen en rimpelen en vervolgens kostte het nog veertien dagen om die lagen vast te stikken. Monnikengepriegel. Ik denk dat er in totaal meer dan 200 uur werk in die jurk zit.''



Om een van de creaties van Iversen was in april vorig jaar in Duitsland ophef: op de grijze jas van koningin Máxima zou een hakenkruis-print te zien zijn geweest. Een heel spijtig incident, blikt Iversen terug. ,,Vergezocht en erg jammer voor het koningspaar dat de aandacht daarnaar ging. Ik krijg het tot op de dag van vandaag te horen. Het is het gevolg van sociale media: één iemand signaleert iets, zet het op Twitter en iedereen pikt het op. Er is geen rem meer. Dat betekent niet dat ik nu voorzichtiger te werk ga. Ik wil mezelf niet blokkeren. Dat gaat ten koste van mijn creativiteit.''