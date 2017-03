'Treinverkrachter' kwam niet opdagen door miscommunicatie OM en politie

De rechtbank in Zwolle had gevorderd dat de 22-jarige Adam V.B. door agenten van zijn bed gelicht zou worden. Dit omdat eerder ook al een volle rechtszaal tevergeefs wachtte op de komst van de man. Toen kwam hij niet omdat hij met slechts 90 cent op zijn bankrekening de treinreis naar Zwolle niet kon betalen. Volgens de officier van justitie is het bevel echter nooit bij de politie aangekomen. Hij werd dinsdag vrijgelaten en ook zijn advocaat wist vandaag niet waar de verdachte was. De advocaat van de verdachte zegt dat de man tot gisteren vast zou zitten. Vaak wordt hechtenis een dag verlengd als er een zitting komt. Dit was hier echter niet het geval.



De Officier van Justitie betreurt dit voorval. De politie was via de mail op de hoogte gesteld van het bevel medebrenging, maar er is nooit een terugkoppeling over geweest. ,,Ze waren er niet van op de hoogte. Het bevreemdt me dat dit kon gebeuren, ik kan het niet verklaren'', zegt de Officier van Justitie.



Het Openbaar Ministerie heeft de politie vanochtend alsnog de opdracht gegeven de man uit zijn huis te halen. Als de verdachte voor 14.00 uur gevonden wordt dan gaan de zitting vanmiddag verder. Andere zittingen worden dan geschrapt, zei de voorzitter. ,,Gelet op ernst en omdat we met hem willen spreken'', aldus de rechter.