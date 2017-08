Treitervlogger Ismail Ilgün brengt verplichte excuusvideo uit

Ilgün heeft onder meer excuses voor raadslid Juliëtte Rot, die zich door hem bedreigd voelde. ,,Ik was gewoon een beetje boos en overladen met emotie'', zegt hij, en voegt toe: ,,Ik had haar niet zo moeten benaderen.''



Het Openbaar Ministerie had vorige maand bepaald dat Ilgün niet zou worden vervolgd, maar dat hij wel in een vlog zijn excuses moest aanbieden. De Zaandammer kwam vorig jaar zomer in het nieuws met zijn vlogs over de wijk Poelenburg. Hij beledigde mensen in zijn filmpjes en viel samen met zijn vrienden mensen lastig bij het winkelcentrum waar ze rondhingen.



Het OM verweet hem onder meer opruiing, belediging van het openbaar gezag en het opzettelijk aantasten van de eer of goede naam van anderen. Ilgün werd vorig jaar september opgepakt en heeft toen een aantal dagen vastgezeten.