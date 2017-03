'Trump' geeft in video antwoord op Nederland-filmpje van Lubach

Staat houdt voet bij stuk: treinkaping De Punt wél verjaard

13:18 De Nederlandse overheid vindt, in tegenstelling tot de rechter, dat de zaak over de treinkaping bij De Punt in 1977 toch is verjaard. De Staat wil daarom tussentijds in beroep in de rechtszaak, die draait om de vraag of mariniers twee van de Molukse kapers hebben geëxecuteerd. Dat heeft het ministerie van Defensie vandaag bekendgemaakt.