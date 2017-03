Turks kookboek Fidan Ekiz uitgesteld door spanningen Nederland en Turkije

In het boek laat Ekiz aan de hand van verhalen over haar familie zien hoe de Turkse cultuur en keuken in elkaar steekt. ,,We willen wachten tot na het referendum in Turkije dat op 16 april plaatsvindt'', meldt de pr-afdeling van Spectrum. ,,Ook Fidan is de laatste tijd flink in het nieuws geweest door de bedreigingen aan haar adres na haar column over Turkse Nederlanders. Het lijkt ons daarom beter om te wachten tot de grootste storm is gaan liggen.''