Turks referendum zondag zwaar beveiligd

Weer kanker vastgesteld bij Gelderse CvdK

18:24 Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland, heeft een grote hersentumor. Die is vandaag bij hem vastgesteld, laat hij aan de Gelderse Statenleden en ambtenaren weten. ,,Ik ben ongeneeslijk ziek. De prognose is heel slecht'', schrijft Cornielje in een vanmiddag verspreidde brief.